اليوم السابع
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العثور على جثمان فتاة طافيا فى مياه إحدى الترع بعد تغيبها عن منزلها بالدقهلية

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 01:54 م
العثور على جثمان فتاة طافيا فى مياه إحدى الترع بعد تغيبها عن منزلها بالدقهلية جثة- أرشيفية
الدقهلية - محمدالحبشي

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عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، على جثمان فتاة في العقد الثالث من عمرها طافية في ترعة قرية شبرا البهو التابعة لمركز أجا، وذلك بعد تغيبها عن منزلها لمدة 3 أيام، وتم نقلها لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف جهات التحقيق، وإنتداب الطبيب الشرعي لتشريحها وبيان سبب الوفاة، وبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.
 
وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا، بالعثور على جثمان فتاة بمياه ترعة شبرا البهو دائرة المركز.
 
وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث المركز، وقوات الإنقاذ النهري لمكان البلاغ محل الواقعة، وتم انتشال الجثمان، وتبين أنه لفتاة تدعى ولاء م.ع. وتبلغ من العمر 29 عاما، مقيمة بقرية شبرا البهو بأجا، ومتغيبة عن منزلها منذ 3 أيام، وتعاني من حالة مرضية.
 
وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثمان الفتاه وبيان سبب الوفاة، وتبين عدم وجود شبهة جنائية، وتصرح بتسليم الجثمان لذويه لدفنه.
 
 

 


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