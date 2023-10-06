الطريقة العزمية فى البحيرة تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر.. صور

البحيرة - ناصر جودة

شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، احتفالا حاشدا للطريقة العزمية الصوفية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وانتصارات حرب أكتوبر المجيد.

شارك فى الاحتفال الذى أقيم بمجمع دمنهور الثقافى حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، تحت عنوان "الأخلاق المحمدية"، الشيخ علاء أبو العزائم رئيس الاتحاد العالمى للطرق الصوفية شيخ الطريقة العزمية، والدكتور عبد الحليم العزمى رئيس تحرير مجلة إسلام وطن، والدكتور مدحت عيسى مدير مركز المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، والمستشار محمد الشرنوبى نائب الطريقة العزمية بالبحيرة، والدكتور الحسينى المعاملى إمام وخطيب مسجد سيدى عمر الافلاقى بدمنهور بالإضافة إلى المئات من أقطاب ومريدى الطرق الصوفية.

من جانبه، أكد الشيخ علاء أبو العزائم شيخ الطريقة العزمية على أهمية الاقتداء بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وجعله نموذجا واضحا فى كافة المعاملات الحياتية والمعيشية، مضيفا إن الدين الإسلامى هو دين التقدم والحضارة، وليس كما يتم ترويجه فى الدول الغربية كدين للجمود والتطرف، وذلك باستغلال أفعال بعض المنتسبين إلى هذا الدين العظيم والإسلام منهم براء.

وطالب أبو العزائم شعوب العالم الإسلامى بتنقية نفوسها، والعودة إلى الجذور الصحيحة للدين الذى يشجع على الاجتهاد والعلم والإبداع ليعكس ما قاله رب العزة سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم: "كنتم خير أمة أخرجت للناس"، مشيرا إلى أن الجهاد الأكبر هو جهاد النفس وتطويعها رضاء لله سبحانه وتعالى، وإن الإسلام هو منهج للحياة فيه كافة أسس التقدم والازدهار، وأنه من حسن الطالع أن يتم الاحتفال بالمولد النبوي بالتزامن مع ذكرى حرب أكتوبر المجيد الذى يعكس روح الإيمان بالله والإتقان فى العمل حتى تحقق النصر المبين.

وعلى هامش الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، تم تقديم باقة من الابتهالات الدينية والأناشيد الإسلامية والمدائح النبوية، التى تفاعل معها المشاركين.