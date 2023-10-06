الصحة تكشف استراتيجيتها لعلاج مصابى الحروق والسموم بالمجان

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أحدث استراتجيتها لعلاج مصابى الحروق والسموم بالمجان فى مختلف المراكز بالجمهورية مشيرة إلي أنه تم توفير كافة الأدوية والمستلزمات المتعلقة بالحالات الطارئة فى مختلف المستشفيات بالجمهورية .

وقال الدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة والسكان إن الوزارة تعمل على تأمين الحالات الحرجة والعاجلة والتعامل معها سريعا وذلك لإنقاذ حياة المريض وتابع : نقدم كل الدعم للحالات الطارئة فى جميع الأوقات مضيفا أن ملف الحروق وعلاج اصاباتها من الملفات الهامة التى تتعامل معها الرعاية الحرجة والعاجلة بمنتهى السرعة والدقة سعيا لإنقاذ المريض .

وأشار الدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة والسكان أنه تم العمل علي تجهيز أقسام الحروق بالمستلزمات الضرورية للتعامل مع حالات الحروق طبقا للمواصفات العالمية.

وتابع الدكتور خالد الخطيب رئيس الادارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة : تم إدراج 51 مركز ووحدة للحروق 21 محافظة من محافظات الجمهورية و 140 سرير رعاية مضيفا أنه يتم تنظيم تحويل هذة الحالات من خلال المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ و 137 لتقديم الخدمة الطبية اللازمه بالتنسيق السريع مع الإسعاف لسرعه نقل المرضي والتعامل معهم في الساعات الأولي.