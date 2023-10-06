اليوم السابع
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الجمعة، 06 أكتوبر 2023 07:42 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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السويد ترسل مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 199 مليون دولار

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 06:07 م
السويد ترسل مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 199 مليون دولار بال جونسون
أ ش أ

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قال وزير الدفاع السويدى بال جونسون، إن بلاده سترسل لأوكرانيا حزمة مساعدات عسكرية جديدة تقدر بقيمة 199 مليون دولار، وستشمل بشكل رئيسى الذخائر وقطع الغيار للأنظمة التى تم إرسالها مسبقًا.

وأضاف جونسون - فى بيان، وفق ما نقلته وكالة أنباء "إنترفاكس يوكرين" الأوكرانية، اليوم /الجمعة/ - أن الحكومة السويدية طلبت من قواتها المسلحة دراسة ما إذا كانت السويد قادرة على إرسال مقاتلات جاس جريبين إلى أوكرانيا.


الجدير بالذكر أن الحزمة الجديدة من المساعدات ستكون الرابعة عشرة منذ بداية العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، وقد بلغ إجمالى المساعدات السويدية لأوكرانيا مليارى دولار.

 

 


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أوكرانيا

روسيا

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