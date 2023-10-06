اليوم السابع
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الجمعة، 06 أكتوبر 2023 06:10 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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السلطات الجزائرية تعقم الطائرات القادمة من أوروبا ضد انتشار "بق الفراش"

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 05:00 ص
السلطات الجزائرية تعقم الطائرات القادمة من أوروبا ضد انتشار "بق الفراش" الجزائر - أرشيفية
وكالات

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بدأت السلطات الجزائرية الخميس، على مستوى مطار هوارى بومدين الدولى فى عملية تعقيم طائرات شركة "طاسيلى" القادمة من أوروبا لمنع تفشى حشرة "بق الفراش" فى الجزائر.

وقال المكلف بالاعلام على مستوى طاسيلي للطيران كريم بحار، إن "المواد المستعملة في تعقيم الطائرات تقضي على الحشرات مثل بعوض النمر، كما أن العملية لا تخص فقط البق لكن تشمل الفيروسات والحشرات".

وقد اتخذت وزارة الصحة الجزائرية عدة إجراءات إستباقية لمحاربة أي تطور وبائي أو ضرر ناجم عن الحشرات الضارة مثل "بق الفراش".

وطالبت بمراقبة صحية للطائرات والسفن ووسائل النقل البري وتطهيرها في إطار تدابير استباقية في المعابر ومنافذ الحدود لتجنب انتشار حشرة "بق الفراش" وحفاظا على الصحة العامة.

كما شددت وزارة الصحة على ضرورة التنفيذ الصارم لمحتوى مذكرتها رقم 24 المؤرخة في 03 أكتوبر 2023. مع الحرص على إطلاع المديرية العامة للوقاية و ترقية الصحة بجملة القيود التي يمكن أن تواجه في تنفيذ التوجيهات التي تضمنتها ذات المذكرة.

وتشهد العاصمة الفرنسية باريس وبعض المدن الأخرى انتشار موجة غير مسبوقة من "بق الفراش" في الأماكن العامة كمترو الأنفاق والقطارات وصالات السينما، ما دفع الحكومة للتحرك وتوسيع نطاق العمل.


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