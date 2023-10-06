اليوم السابع
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الجمعة، 06 أكتوبر 2023 10:53 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الرئيس الفلسطينى يُعزى نظيره السورى فى ضحايا هجوم "حمص" الإرهابى

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 09:44 م
الرئيس الفلسطينى يُعزى نظيره السورى فى ضحايا هجوم "حمص" الإرهابى الرئيس الفلسطينى محمود عباس
أ ش أ

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 عزى الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم /الجمعة/، نظيره السورى بشار الأسد، فى ضحايا الهجوم الإرهابى لطائرات مسيرة، والذى استهدف حفل تخريج طلاب الكلية الحربية فى مدينة حمص

وقال أبومازن- فى برقية التعزية، التى أوردتها وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)- "​تلقينا بحزنٍ كبيرٍ نبأ سقوط العديد من الضحايا والجرحى بينهم نساء وأطفال، من أبناء الشعب السورى الشقيق، إثر هجوم الإرهابى لطائرات مسيرة الذى استهدف حفل تخريج طلاب الكلية الحربية فى مدينة حمص". 


وتقدم أبومازن للرئيس السورى بشار الأسد ولعائلات الضحايا وللشعب السورى كافة، بأحر التعازى القلبية والتضامن الأخوي، مُعربًا عن إدانته واستنكاره لهذا العمل المجرم والبغيض، ولجميع الأعمال التى تزعزع أمن واستقرار ووحدة سوريا

 

 


فلسطين

حمص

سوريا

هجوم سوريا



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