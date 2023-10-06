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الرئيس السيسى: لدينا غرف في جميع المحافظات مرتبطة بالغرفة المركزية للطوارئ

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 12:30 م
الرئيس السيسى: لدينا غرف في جميع المحافظات مرتبطة بالغرفة المركزية للطوارئ الرئيس السيسى
كتب أحمد عبد الرحمن

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تفقد الرئيس السيسى مركز التحكم المركزى للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة.

وقال الرئيس السيسى: "أنا سعيد على إني أطمئن إن الغرفة جاهزة على أن تدير أي أزمة، مردفا: "أكيد الغرفة على مدار 24 ساعة تبقى قادرة على أن يدير الأزمة، ويتم إخطاركم طبقا لحجم الأزمة، وما يهمني في الموضوع إن عندنا غرف في جميع المحافظات".

وتابع: "الغرف مربوطة بشكل متكامل مع الغرفة المركزية لإدارة أزمات الدولة، وبالتالي يبقى النهارده ولأول مرة يبقى عندنا أطقم لإدارة أزمة على مستوى كل محافظة، وهو حدث أو أزمة، ونبقى قادرين من خلال الغرف اللي اتعملت دي ربط الاتصال المؤمن بينها وبين مركز إدارة الأزمات عشان يتعامل مع أي أحداث أو أزمات بشكل يعكس قدرة الدولة، كل الشاشات اللي قدامي دي عليها بيانات خاصة بالمحافظة، بتاع الكهربا والصرف الصحي والغاز موجود وكل من له دور في الدولة في المحافظة".


الرئيس السيسى

الطواري

السلامه العامه

المحافظات



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