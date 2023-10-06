الرئيس السيسى: لأول مرة يكون لدينا أطقم إدارة أزمة على مستوى الجمهورية

كتب محمد الجالى

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى المراكز المتحركة للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة.

وأجرى الرئيس السيسى حوارًا بالفيديو كونفرانس مع المحافظين للاطلاع على مستجدات تفعيل الشبكة، حيث اطمأن على فاعلية وجاهزية المعدات والأجهزة المستخدمة فى هذا الشأن، وكذل كفاءة ومهارة الكوادر البشرية والربط والتنسيق المتكامل.

وأعرب الرئيس السيسى عن سعادته بالاطمئنان على جاهزية الشبكة لإدارة أى أزمة، مؤكدًا أن المسئول عن الغرفة قادر على إدارة الأزمة الى مدار الـ24 ساعة.

وأضاف الرئيس السيسى، أنه ما يهمه هو وجود غرف تابعة للشبكة فى جميع المحافظات ومربوطة بشكل متكامل مع الغرفة المركزية الموجودة فى مقر القيادة الاستراتيجية.

وأكد الرئيس السيسى أننا لأول مرة يكون لدينا أطقم إدارة أزمة على مستوى الجمهورية، ومن خلال هذه الشبكة نستطيع ربط الاتصال المؤمن بين الغرف والغرفة المركزية للتعامل مع أى أحداث أو أى أزمات بشكل يعكس قدرة الدولة.