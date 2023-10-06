الرئيس السيسى: سعدت بتنظيم إدارة طوارئ بهذا التطور

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه يطمئن على الغرف التي نسقنا عملها منذ أكثر من خمس سنوات، خرجت وأصبحت موجودة في كل المحافظات، ولك خلال تفقده مركز التحكم المركزى للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة.

وأضاف الرئيس السيسى، :"دي غرفة إدارة أزمة متحركة، يعني ممكن المحافظ كمان تبقى العربية دي ترافقه أثناء تفقده لأزمة على الأرض ويستطيع من خلالها إنه يتكلم ويتصل مع غرفته، وسعيد بالتطور اللي إحنا عملناه دا وقادرين على إن إحنا ننظم إدارة بهذا المستوى وهذا التطور".

وتابع: "أنا عاوز أكلمكم في الأدوات المتاحة لديكم فيما يخص الإغاثة وأعمال المحافظة اليومية، وأعلن دا عليكم، أنا خلال شهرين هطلب منكم تجميع عناصركم الهندسية عشان أتفقدها معاكم، بمعنى انت عندك في المحافظة 400 أو 500 معهدة بين عربية كسح ولودر وحاجات أخرى، بديكم شهرين عشان مظلمكمش، أنا هعطلع لجنة تتفقد دا بدقة وكل محافظ يكون مسؤول يرفع كفائتها، عندك أدوات وشركات في المحافظة وكل محافظة حسب ظروفها إنها قادرة على إنها تعمل التأمين الفني دا، بالإضافة لعناصر الفنية في كل محافظة، إذا كنتو عاوزين تديروا أعمالكم على الميدان بكفاءة عالية لازم هذه العناصر تبقى كفائتها مرتفعة".