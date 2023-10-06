وقال ألكسندر سافتشوك رئيس المركز الصحفي لمجموعة وسط بالجيش الروسى، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، "على اتجاه كراسنوليمانسكي في منطقة قطاع يامبولوفسكى وغابة سيريبريانسكى، استهدفت قواتنا بنيران مدفعيتها وطائراتها الحربية، مجموعات هجومية تابعة للواء الميكانيكي رقم 11 بالجيش الأوكراني ومن اللواء الثاني عشر للقوات الخاصة في فوج آزوف".

وأشار سافتشوك إلى أن خسائر العدو في هذا الاتجاه، بلغت أكثر من 40 عسكريا، مضيفا أن طائرات قاذفة تابعة للجيش الروسي، هاجمت أربعة مراكز قيادة ومراقبة للقوات الأوكرانية في منطقة سيريبريانكا بجمهورية دونيتسك.

وتمكنت وسائط الدفاع الجوى الروسية من اعتراض وإسقاط ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية في منطقة قرية كريمينايا بجمهورية لوجانسك.