الدفاع الروسية تعلن تدمير مسيرة أوكرانية فى أجواء مقاطعة كورسك

وكالات

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوى دمرت مسيرة فى محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابى فوق مقاطعة كورسك مساء اليوم الجمعة.

وأوضحت الوزارة - فى بيان أوردته قناة (روسيا- اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة - "تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابى باستخدام طائرة مسيرة على أهداف فى الأراضى الروسية".



وأضافت "دمرت أنظمة الدفاع الجوى أثناء الخدمة المسيرة الأوكرانية فوق مقاطعة كورسك".



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية فى وقت سابق، عن إسقاط 31 مسيرة أوكرانية استهدفت مقاطعات بريانسك وبيلجورد وكورسك، والقضاء على قوة إنزال بحرى أوكرانية شمال غربى البحر الأسود استهدفت القرم.