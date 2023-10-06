التحفظ على 3 سيارات محملة بمخلفات بلاستيك فى العامرية بالإسكندرية

شن حى العامرية أول فى محافظة الإسكندرية، برئاسة السيد موسى رئيس الحى، حملة استهدفت إزالة جميع الإشغالات لفرض الانضباط بالشوارع، وتم التحفظ على 3 سيارات محملين بمخلفات بالاستيك، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاستجابة الفورية والسريعة لشكاوى المواطنين.

أعلن حى العامرية أول برئاسة السيد موسي رئيس حي العامرية أول وتحت إشراف دعاء مصطفى قطب سكرتير عام الحي تم تنفيذ حملة بقيادة نائب رئيس الحي وأسفرت الحملة عن التحفظ على عدد 2 سيارة جامبو وسيارة ربع نقل محملين بمخلفات بلاستيك وعدد 10 حالات إشغالات متنوعة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومازالت الحملات مستمرة لفرض الانضباط بنطاق الحى.

على صعيد آخر، شهدت منطقة العصافرة شرق محافظة الإسكندرية التابعة لحى المنتزة أول، انهيار شرفتى عقار بالطابقين الثانى والثالث بأحد العقارات بشارع الملك حفنى دون وقوع إصابات بين المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وعلي الفور، وجه اللواء محمد الشريف محافظة الإسكندرية، تعليمات إلى اللواء محمد عبدالله سحلول رئيس الحي بسرعة التحرك الفورى فور ورود البلاغ، وقام أحمد ابراهيم، سكرتير عام الحى يرافقه الإدارات المعنية إلى العقار الكائن ب 275 شارع ملك حفنى قبلى و تم إزالة بلكونه بالدور الثانى والثالث العلوى يمين العقار وإزالة بلكونه بالدور الثانى العلوى، ووضع حواجز خشبيه حول العقار بالكامل للحفاظ على أرواح المواطنين من التعرض للمخاطر، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.