البيت الأبيض: الضربة الصاروخية الروسية شرقى أوكرانيا تؤكد ضرورة مواصلتنا دعم كييف

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قال البيت الأبيض، إن الضربة الصاروخية الروسية "المروعة" التى أصابت محل بقالة بالقرب من مدينة كوبيانسك شرقى أوكرانيا تُعد مثالاً على ضرورة مواصلة الولايات المتحدة دعم أوكرانيا.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير -حسبما نقلت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية متسائلة فى مؤتمر صحفى هناك: "هل يمكنك أن تتخيل مجرد المشى إلى متجر البقالة مع أطفالك، محاولين معرفة ما الذى ستحضره لتناول العشاء، ثم ترى انفجاراً يحدث؟ الجثث فى كل مكان، إنه أمر مرعب".

وأضافت جان بيير "لهذا السبب نبذل كل ما فى وسعنا لمساعدة أوكرانيا، لمساعدة شعب أوكرانيا الشجاع على النضال من أجل حريته"، لافتة إلى أنه خلال معركة تمويل الحكومة الأمريكية الأخيرة، حث الرئيس جو بايدن الولايات المتحدة على مواصلة دعم شعب أوكرانيا، لأن هذه هى الطبيعة المروعة التى يعيشون فيها كل يوم.

ودعت جان بيير، الكونجرس إلى التحرك الآن للحصول على تمويل إضافي، بعد أن تم إقرار مشروع قانون الإنفاق قصير الأجل فى نهاية الأسبوع الماضى والذى استبعد أى تمويل جديد للمجهود الحربى فى كييف.