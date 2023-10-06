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البرلمان العربى يدين التدخل السافر للبرلمان الأوروبى فى الشؤون الداخلية لمصر

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 12:04 ص
البرلمان العربى يدين التدخل السافر للبرلمان الأوروبى فى الشؤون الداخلية لمصر رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي
كتب: بيشوى رمزى

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أدان البرلمان العربي بشدة بيان البرلمان الأوروبي بشأن انتخابات الرئاسة، معربًا عن رفضه التام لكافة أشكال تدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للدول العربية، مؤكدا تضامنه الكامل مع مصر ضد أي تدخل يحمل افتراءات وأكاذيب مضللة لا تستند لأي حقائق أو معلومات صحيحة، بينما تسعى فقط لإثارة الفتن وزعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة العربية.
 
وطالب البرلمان العربي في بيان له اليوم البرلمان الأوروبي بالكف عن هذا التدخل السافر في الشؤون الداخلية للدول العربية، كونه يمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ الأمم المتحدة ولكافة الأعراف والقوانين الدولية التي تؤكد على مبدأ عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول.
 
وقال البرلمان العربي إن مصر لديها انتخابات نزيهة ومؤسسات دستورية وقضائية رصينة وعريقة تقوم بتطبيق القانون وهي كفيلة بتوفير كافة الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة تعبر عن إرادة الشعب المصري الحقيقية، مثمنا ما حققته مصر من خطوات رائدة  لتعزيز آليات الديمقراطية وتطبيق القانون.
 
 
 

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