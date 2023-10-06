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الإمارات: غدا انطلاق يوم الانتخاب الرئيس لانتخابات المجلس الوطنى الاتحادى 2023

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 11:45 ص
الإمارات: غدا انطلاق يوم الانتخاب الرئيس لانتخابات المجلس الوطنى الاتحادى 2023
إيمان حنا

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ينطلق، غداً السبت، يوم الانتخاب الرئيس لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 بالإمارات، وذلك عبر التصويت عن بُعد من داخل الدولة وخارجها، والتصويت الإلكتروني فى 24 مركزاً انتخابياً موزعة على جميع إمارات الدولة. وفق"الإمارات اليوم".

وقد أدلى الناخبون بأصواتهم، اليوم الجمعة، عن بُعد - فقط - من داخل الدولة وخارجها عن طريق تطبيق "شارك للإمارات" المتوافر على "آبل ستور" و"جوجل بلاي"، ورابط التصويت في الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات وتطبيقها الذكى (اللجنة الوطنية للانتخابات-UAENEC).

وستنطلق عملية التصويت الإلكترونى فى مراكز الانتخاب “ 24 مركزاً انتخابياً” في يوم الانتخاب الرئيسى غدا، في تمام الثامنة صباحاً وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء، إلى جانب التصويت عن بُعد سواء من داخل الدولة أو من خارجها، والذي سينتهي في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم نفسه بتوقيت دولة الإمارات.

وأوضحت اللجنة الوطنية للانتخابات أن يوم الانتخاب الرئيس يمثل فرصة للناخبين الذين لم يصوتوا خلال فترة التصويت المبكر (4 و5 أكتوبر) ويوم (6) أكتوبر المخصص للتصويت عن بُعد فقط، للمشاركة بفاعلية في هذا الواجب الوطني. حيث سيتم بعد إغلاق المراكز إعلان نتائج الفرز الأولية لعمليات التصويت، وإعلان القائمة الأولية للفائزين في الانتخابات.

وحثت اللجنة جميع الناخبين على تفعيل نظام الهوية الرقمية وتحميل تطبيقي "شارك للإمارات" و"اللجنة الوطنية للانتخابات"؛ ليتمكنوا من التصويت عن بُعد سواء من داخل الدولة أو خارجها.

وأكدت اللجنة على جاهزية جميع مراكز الانتخاب التامة والبنية التحتية الرقمية لمنظومة التصويت؛ حيث تم توفير الإمكانات كافة التي تضمن أعلى معايير الدقة للعملية الانتخابية، وتمكن الناخبين من التصويت بيسر وسهولة.

ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات الناخبين إلى المشاركة الفاعلة في عمليات التصويت في يوم الانتخاب الرئيس، لافتة إلى ضرورة الإسراع في الخروج من مركز الانتخاب بعد إتمام عملية التصويت، لإفساح المجال لغيرهم من الناخبين للإدلاء بأصواتهم، إلا إذا كان الشخص مرشحاً أو وكيلاً لأحد المرشحين فله حضور عمليتي الاقتراع والفرز.

 


انتخابات المجلس الوطنى الاتحادى

الامارات

اخبار الامارات



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