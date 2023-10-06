الإفراج عن 3328 سجينا بذكرى 6 أكتوبر.. والمفرج عنهم: شكرا للرئيس.. إنفوجراف

تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (417) لسنة (2023) بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبرالمجيد لعام 2023، قام قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج بالعفو عن (3328) نزيلا.
"شكرا يا ريس"، بهذه الكلمات عبر المفرج عنهم من مراكز الإصلاح والتأهيل عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي للإفراج عنهم في ذكرى نصر أكتوبر ومنحهم فرصة جديدة.
الإفراج عن 3328 سجينا بمناسبة نصر أكتوبر
وقال المفرج عنهم :"تلقينا هنا معاملة كريمة خلف الأسوار وتعلمنا مهن مختلفة وهناك اهتمام بالتأهيل بشكل مستمر، وكلنا فرحة بالعودة لأحضان أسرنا مرة أخرى".
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