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"الأوقاف" تفتتح اليوم 22 بيتا من بيوت الله منها 16 مسجدا جديدا و6 صيانة

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 03:30 ص
"الأوقاف" تفتتح اليوم 22 بيتا من بيوت الله منها 16 مسجدا جديدا و6 صيانة وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب لؤى على

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أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 22 مسجدًا يوم الجمعة الموافق 6 / 10 / 2023م، منها  16 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 6 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2023 م حتى تاريخه 227 مسجدًا منها  163 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و64 مسجدًا صيانة وتطويرًا.
 
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
 
مديرية أوقاف شمال سيناء
1. السبيل - العريش
 
مديرية أوقاف الغربية
2. الأمير زهير – سوق اللبن – المحلة أول 
 
مديرية أوقاف الجيزة
3. عائشة – أكتوبر ابني بيتك السادسة قطاع (ق) بلوك 23
 
مديرية أوقاف الإسكندرية
4. الجلاء الغربي – قرية الجلاء  - ك 50 الإسكندرية القاهرة الصحراوي – العامرية ثان
 
مديرية أوقاف بني سويف
5. عمر بن الخطاب – عزبة راضي – قرية ونا القس – الواسطى
6. السلام  - بني حلة - سمسطا
 
مديرية أوقاف البحيرة
7. الرحمة  - قرية مبارك – حسن علام النوبارية – أبو المطامير 
8. الإخلاص – عزبة عمر – قرية الفتح 18 لحوم – أبو المطامير
 
مديرية أوقاف المنيا
9. الرحيم  - منشية الدهب البحرية  - نجع الأطرش
10. محمود عيسى – عزبة محمود عيسى – الطيبة - سمالوط
11. الشيخ منصور – دلجا – دير مواس 
 
مديرية أوقاف سوهاج
12. العمارنة –  قرية نزة البحرية – مركز جهينة 
13. التقوى الإسلامية – الجلايلة – دار السلام 
 
مديرية أوقاف الدقهلية
14. أبو النيل – أوليلة - ميت غمر 
 
مديرية أوقاف أسوان
15. المهندس زياد بن إبراهيم بن صالح – قرية المنصورية - بنبان
16.  السنقاري – قرية السنقاري  - مركز نصر النوبة
 
ثانيًا: مساجد الصيانة:
 
مديرية أوقاف المنيا
1. الشعراوي – قرية السلام – بني مزار 
 
مديرية أوقاف البحيرة 
2. عنبر – بندر حوش عيسى 
 
مديرية أوقاف الغربية
3. عباد الرحمن – كفر الجبالية – طنطا أول
4. النصر – منشأة جنزور – طنطا أول
5. النور – الدراوشة – كفر خضر –  طنطا أول
6. سيدي سعيد البسطويسي  - المحلة أول
 
 

افتتاح مساجد

وزارة الاوقاف

صلاة الجمعة

خطبة الجمعة

اليوم السابع بلس



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