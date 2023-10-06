افتتاح 3 مساجد جديدة بالبحيرة بتكلفة 3 ملايين و600 ألف جنيه

البحيرة - ناصر جودة

أكد الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة ، حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف .

مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة، للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أنه تم افتتاح 3 مساجد جديدة بمركزي أبو المطامير وحوش عيسى بتكلفة إجمالية 3 مليون و 600 ألف جنيه وهم:

- مسجد الرحمة - قرية حسن علام النوبارية - أبو المطامير على مساحة 70 م2 بتكلفة إجمالية 800 ألف جنيه.

- مسجد الإخلاص - قرية الفتح 18 لحوم - أبو المطامير على مساحة 182 م 2 بتكلفة إجمالية مليون و 800 ألف جنيه .

- مسجد عنبر - بندر حوش عيسى على مساحة 300 م 2 بتكلفة إجمالية مليون جنيه .

يذكر ان خطبة الجمعة اليوم جاءت تحت عنوان "فضل الشهادة ومكانة الشهداء عند ربهم"

وأوضحت الخطبة أن الشهادة منزلة عظيمة ودرجة عالية، وهي أسمى غايات النبلاء، وأعظم أمنيات الشرفاء، حين يبذل الشهيد روحه الزكية فداء لدينه وأهله ووطنه، لذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتمنى الشهادة مرات ومرات.





