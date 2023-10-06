افتتاح مسجدين بمركزى الواسطى وسمسطا فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تفتتح مديرية الأوقاف بمحافظة بنى سويف مسجدين بمركزى الواسطى وسمسطا ، ضمن خطة وزارة الأوقاف ، لإعادة إحلال وتطوير المساجد، بالإضافة إلى بناء مساجد جديدة.

وتشهد محافظة بنى سويف، اليوم الجمعة، افتتاح مساجد ، عمر بن الخطاب بعزبة راضى قرية ونا القس التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف، بالإضافة إلى افتتاح مسجد السلام بقرية بنى حله التابع لمركز سمسطا جنوب محافظة بنى سويف .

ومن المنتظر أن يقوم رؤساء المدن بمركز الواسطى وسمسطا بافتتاح المسجدين وأداء صلاة الجمعة ومشاركة أهالى القريتين فرحة افتتاح المساجد الجديدة.