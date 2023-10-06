اليوم السابع
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افتتاح مسجدين بمركزى الواسطى وسمسطا فى بنى سويف

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 05:00 ص
افتتاح مسجدين بمركزى الواسطى وسمسطا فى بنى سويف وزارة الأوقاف - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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تفتتح مديرية الأوقاف بمحافظة بنى سويف مسجدين بمركزى الواسطى وسمسطا ، ضمن خطة وزارة الأوقاف ، لإعادة إحلال وتطوير المساجد،  بالإضافة إلى بناء مساجد جديدة.
 
وتشهد محافظة بنى سويف، اليوم الجمعة، افتتاح مساجد ، عمر بن الخطاب بعزبة راضى قرية ونا القس التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف، بالإضافة إلى افتتاح مسجد السلام بقرية بنى حله التابع لمركز سمسطا جنوب محافظة بنى سويف .
 
ومن المنتظر أن يقوم رؤساء المدن بمركز الواسطى وسمسطا بافتتاح المسجدين وأداء صلاة الجمعة ومشاركة أهالى القريتين فرحة افتتاح المساجد الجديدة.

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