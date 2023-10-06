افتتاح مسجدين ببنى حلة وعزبة راضى فى بنى سويف

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رئيسي مركزي سمسطا والواسطى،في افتتاح مسجدين بقرية بني حلة وعزبة راضي " بعد إحلالهما وتجديدهما" بتكلفة زادت عن 7 ملايين جنيهاً للمسجدين، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد،وتزامناً مع ذكرى المولد النبوي الشريف

وافتتح نشأت معبد رئيس مركز سمسطا ، مسجد السلام بقرية بني حلة ، بعد إحلاله وتجديده ، على مساحة 550 متر" وبتكلفة 5.5 مليون جنيهاً "جهود ذاتية" ، وقد أقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجد " بعد افتتاحه" وذلك في حضور: ط فايز حسين، شوقي هاشم نائبي رئيس المدينة ، الشيخ سعيد مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، الشيخ مصطفى رمضان مدير أوقاف سمسطا، ومفتشي الإدارة، ربيع وفدي مدير غرفة العمليات بالوحدة، عدلى قطب مسؤول المخلفات الصلبة حسين إسماعيل رئيس قرية بدهل ، محمد حسن قسم إدارة المتابعة بمجلس قروى مازورة.

وقد ألقى خطبة الصلاة " والتي تناولت موضوع مكانة الشهداء" فضيلة الدكتور محمد عبد الدايم عميد كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر بالقاهرة، وقرا قرآن الجمعة القارئ الشيح طه النعماني قارئ بالإذاعة والتلفزيون، وقدم الابتهالات المبتهل الشيخ محمد جابين بالإذاعة والتلفزيون

كما افتتح حمادة راضي رئيس مركز الواسطى ، مسجد عمر بن الخطاب بعزبة راضي التابعة لقرية ونا القس بمجلس قروى انفسط ، وأقيمت شعائر الصلاة بالمسجد المقام على مساحة 275 متر" إحلال وتجديد" وبتكلفة 2 مليون جنيهًا "جهود ذاتية "وذلك في حضور: النائب عبد الحكيم مسعود عضو مجلس النواب، الشيخ عادل زكى مدير أوقاف الواسطى، شريف يسن نائب رئيس المركز، أحمد ديب رئيس مجلس قروى انفسط وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأهالي القرية.