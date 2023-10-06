اعترافات مستريح الاستثمار العقاري بسوهاج: "طمّعتهم بفوائد كبيرة"

كتب محمود عبد الراضي

أدلى المتهم بالنصب على المواطنين في سوهاج باعترافات تفصيلية، مؤكدا أنه أقنع الضحايا بقدرته على توظيف الأموال في مجال الاستثمار العقاري، حيث بادروا بوضع أموالهم بين يديه.

وأضاف المتهم أنه نجح في جمع 700 ألف جنيه منهم، وقد حصلوا على فوائد في بداية الأمر ثم انقطع بعد ذلك وهرب بالأموال ليتم القبض عليه، بعدما تلاعب بمشاعرهم بفوائد مالية كبيرة.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (3 أشخاص- مقيمين بمحافظة سوهاج) بتضررهم من (موظف "له معلومات جنائية" – مقيم بسوهاج) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم فى مجال الإستثمار العقارى مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم ، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها . بإجراء التحريات تبين قيام المذكور بالإستيلاء على مبلغ (700,000 ألف جنيه) مـن المُبلغين وتوقفه عـن سـداد أصـول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها . عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المُشار إليه . تم إتخاذ الإجراءات القانونية.