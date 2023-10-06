اليوم السابع
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ارتفاع حصيلة ضحايا التمرد فى سجن زحلة بلبنان إلى 5 قتلى فى صفوف السجناء

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 06:47 م
ارتفاع حصيلة ضحايا التمرد فى سجن زحلة بلبنان إلى 5 قتلى فى صفوف السجناء سجن زحلة
كتب محمد جمال

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ارتفعت حصيلة ضحايا التمرد فى سجن زحلة بلبنان إلى 5 قتلى فى صفوف السجناء، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

وقام عدد من السجناء بإضرام النيران داخل سجن زحلة فى البقاع شمالى لبنان وامتدادها الى الطوابق العليا فى مبنى السجن.
 
وعمد بعض السّجناء فى السجن، إلى إحراق عدد من الغرف داخل السّجن، وقد شوهد الدّخان يتصاعد من النّوافذ، فيما هرعت آليّات ​الدفاع المدني​ إلى المكان.
 
وتداولت تقارير محلية قيام بعض السجناء بحركة احتجاجية، وأضرموا النيران داخل الغرف، فامتدت النيران لأكثر من مبنى داخل السجن.
 
وتوافد أهالى السجناء إلى أمام مبنى سجن زحلة تزامناً مع استمرار دخول وخروج سيّارات الدفاع المدنى والصليب الأحمر.
 
وتابع وزير الداخلية والبلديات فى حكومة تصريف الأعمال بسام مولوى مجريات الوضع، مشدداً على تعزيز وحدات الدفاع المدنى التى تعمل على إطفاء الحريق وإخلاء السجناء من داخل الغرف.
 
من جانبه، كلّف مولوى محافظ البقاع القاضى كمال أبو جودة متابعة الإجراءات الميدانية وما يحدث على الأرض لاسيما لجهة إخلاء السجناء وإسعاف المصابين منهم.

لبنان

زحلة

سجن زحلة

تمرد سجن زحلة



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