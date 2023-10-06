إصابة 4 أطفال من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي فى بنى سويف

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوصول 4 أطفال إلى مستشفى سمسطا المركزي مصابين باشتباه تسمم غذائي.

واستقبل مستشفى سمسطا المركزى كلا من أثر.ا.م 3 سنوات وشقيقته أبرار، عام ونصف، محمد.ع.م 4 سنوات، وشقيقته ريحان، عامان ونصف وجميعهم مقيمون قرية دشاشة التابعة لمركز سمسطا، مصابين باشتباه تسمم غذائي لتناول طعام وفاسد.

تم تقديم العلاج اللازم لهم بمستشفى سمسطا المركزي وأخذ عينات من فضلات الطعام لتحليلها، وتم تحويلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لاستكمال العلاج.