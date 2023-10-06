اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص باختناق في حريق جزء من مستشفى خاص بكفر الشيخ

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 08:32 م
إصابة 3 أشخاص باختناق في حريق جزء من مستشفى خاص بكفر الشيخ حريق- أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أصيب 3 أشخاص بحالات اختناق، بسبب حريق فى جزء من مستشفى خاص نتيجة ماس كهربائى، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفرالشيخ العام ، لتلقى العلاج اللازم.

تلقى مدير أمن كفرالشيخ، بورود إشارة من نقطة شرطة المستشفى العام بكفرالشيخ، يفيد بوصول مصابين بحالات اختناق فى حريق بأحد المستشفيات الخاصة نتيجة ماس كهربائى، وجار تقديم الإسعافات المطلوبة لهم.

بالفحص تبين من سجلات المستشفى إصابة كل من، "أيمن.ف.ب"، 32 سنة من كفر الشيخ، و"صافية .ل.م"، 33 سنة، من الطايفة، و"سماح .ن.ح"، 38 سنة، من العزبة الجديدة، بحالات اختناق، وتم تقديم الإسعافات المطلوبة لهم، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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