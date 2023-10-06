اليوم السابع
Ads
الجمعة، 06 أكتوبر 2023 02:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

إصابة 11شخصا إثر وقوع حادث تصادم بالطريق الزراعى فى البحيرة

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 01:55 م
إصابة 11شخصا إثر وقوع حادث تصادم بالطريق الزراعى فى البحيرة إسعاف ـ أرشيفية
البحيرة- ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 11 شخص بكسور وجروح مختلفة  اليوم الجمعة إثر وقوع حادث تصادم سيارتى نقل وميكروباص بمركز دمنهور بالبحيرة.
 
كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة. 
 
وبالفحص تبين إصابة 11 شخص  بكسور وجروح مختلفة إثر وقوع حادث تصادم سيارتى نقل وميكروباص  بالقرب من قرية الدعبوسى مركز دمنهور
 
وتم  نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور العام لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة. 
 
 


 

 


حادث سير

مركز دمنهور

محافظة البحيرة

حادث تصادم

حوادث البحيرة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة