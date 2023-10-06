إصابة 11شخصا إثر وقوع حادث تصادم بالطريق الزراعى فى البحيرة

البحيرة- ناصر جودة

أصيب 11 شخص بكسور وجروح مختلفة اليوم الجمعة إثر وقوع حادث تصادم سيارتى نقل وميكروباص بمركز دمنهور بالبحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين إصابة 11 شخص بكسور وجروح مختلفة إثر وقوع حادث تصادم سيارتى نقل وميكروباص بالقرب من قرية الدعبوسى مركز دمنهور

وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور العام لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.



