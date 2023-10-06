إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص على طريق "بنى سويف - دمو"

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على طريق بنى سويف- دمو، ووقوع إصابات.

ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بأربع سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصي.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصي كلا من، عبير مجدي حماد 50 سنة ، مصابة اشتباه كسر بالضلوع ، ريم عبد الرحمن محمد ، عام ،مصابة جروح و كدمات ، وفاء عيد سيد 27 سنة مصابة جروح و كدمات، محمود محمد بريك 18 سنة مصابة اشتباه كسر بالضلوع، محمد حجاج طه 23 سنة مصاب جروح و كدمات، حسن فتحي حسن 14 سنة مصاب جرح متهتك بالذراع الايسر ، محمود حمدي حامد 27 سنة مصاب جروح و كدمات، حمدي حامد محمد 65 سنة مصاب جروح و كدمات، فيما رفض محمود رمضان يوسف 26 سنة ، عبد الرحمن احمد منصور 26 سنة النقل المستشفى وجميعهم مقيمون محافظة الفيوم.