إدراج 21 من علماء جامعة سوهاج ضمن أفضل العلماء تأثيرا في العالم

أعلنت جامعة سوهاج عن إدراج 21 عضو هيئة تدريس بالجامعة ضمن أكثر ٢٪ من العلماء المؤثرين على مستوى العالم، و هذا التصنيف نتاج دراسة قامت بها جامعة ستانفورد ، صرح بذلك الدكتور حسان النعمان رئيس جامعة سوهاج.

ومن جانبه أشاد النعمان بعلماء وباحثين الجامعة المتميزين الذين يحققون العديد من الإنجازات العلمية، مؤكداً أن مثل هذه الإنجازات العلمية تدعم تقدم الجامعة بالتصنيفات الدولية، لافتاً إلى إهتمام إدارة الجامعة بالإرتقاء بالبحث العلمي و زيادة عدد الأبحاث المنشورة في المجالات الدولية، بالإضافة إلى دعم الباحثين المتميزن بكافة الإمكانيات اللازمة لزيادة عدد الأبحاث والمشاركة الدولية لتحقيق مراكز متقدمة بالتصنيفات بمختلف التخصصات.

وأضاف رئيس الجامعة أن هذا التصنيف يعتمد على عدة عوامل أهمها قوة النشر العلمي الدولي، وعدد الاستشهاد العلمى فى الأبحاث والتأليف المشترك والمشاركة في مراجعة وتحرير الأبحاث العلمية في مختلف المجلات العلمية.

وجدير بالذكر أن علماء الجامعة الفائزين من كلية العلوم هم الدكتور إبراهيم عطيت الله، الدكتور محمود عبدالعاطي، الدكتور عبدالمعطي محمد عبدالله ، الدكتور أبو النور نورالدين عبداللاه، الدكتورة ليلي حمدان عبدالرحمن، الدكتور زكريا عطيه محمد، الدكتور محمد أحمد عبدالوهاب ، بالإضافة إلى الدكتور صدقي حامد ابو ليلة، الدكتور محمود عبدالعليم على، الدكتور أيمن نفادي أحمد، الدكتور أحمد محمد أبو ضيف، الدكتور هاني محمد عبداللطيف أحمد، الدكتور محمد خيري محمد، الدكتور محمد شاكر آدم، الدكتور أحمد محمد يوسف، الدكتور طارق قنديل، الدكتور عماد عليان، الدكتور سيد عبدالخالق، إلي جانب الدكتور أحمد عزقلانى بكلية التكنولوجيا والتعليم، وكلاً من الدكتور أحمد محمد قاسم و الدكتور خيرى فتحى عبد السيد بكلية الهندسة.