إخطار الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية باستكمال إجراءات استلام وحداتهم

كتبت ريهام الباشا

أرسل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، رسائل نصية على هواتف الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية ، والذين تم تخصيص وحدات سكنية لهم ضمن المرحلة الأولى بحي زهرة العاصمة بمدينة بدر، لاستكمال دفع المبالغ المالية المقررة لاستلام وحداتهم السكنية، وذلك خلال الفترة من 8 حتى 24 أكتوبر الجارى ببنك التعمير والإسكان، وبذلك ينتهى الجهاز من إنهاء إجراءات تيسير استلام الموظفين المخصص لهم وحدات بمدينة بدر ضمن المرحلة الأولى.

يأتي ذلك في إطار قيام اللجنة المشكلة بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 2137 لسنة 2023، برئاسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعضوية ممثلين عن وزارتي المالية والإسكان والمجتمعات العمرانية وبنك التعمير والإسكان، والمعنية بإدارة وتيسير استلام الموظفين للوحدات المخصصة لهم.

من الجدير بالذكر، أن ذلك يأتي في إطار الحوافز التي قررتها الحكومة للموظفين المنتقلين للعمل بمقار الوحدات الإدارية المنتقلة للعمل بالعاصمة الإدارية، والتي تمنح الحق للموظف المنتقل في الاختيار بين الحصول على بدل انتقال نقدى يُصْرَف شهريًا، أو الحصول على وحدة سكنية فى حى زهرة العاصمة بمدينة بدر، أو حي R3 بالعاصمة الإدارية .