إحباط محاولات تهريب أدوية وعدسات لاصقة وشيش إلكترونية وتليفونات ورخص مزورة

كتب - أحمد مصطفى

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، 30 محاولة تهريب خلال شهر سبتمبر الماضى، منهم سبع حالات فى مبنى الركاب رقم 1.

الحالة الأولى كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة خطوط طيران النيل القادمة من العين حيث تم ضبط راكب مصري حاول تهريب 50عبوة بهم ماء الذهب تم الضبط بواسطة كل من سيد فؤاد و أحمد حمدي وإكرامى أشرف نادى مآمير الجمرك تحت إشراف مينا رمزى مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 1 امر محمد أحمد حميدة مدير الإدارة بتحرير محضر ضبط جمركى رقم 52 لسنة 2023 ضد الراكب.

الحالة الثانية كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة خطوط طيران النيل القادمة من جدة حيث تم ضبط 4 ركاب مصريين بحوزتهم 5920 دفتر وبطاقة بلاستيكية لرخص قيادة دولية تم الضبط بواسطة كل من أشرف عبد الحميد مأمور اللجنة الجمركية وكل من حسام سليمان و محمد حسن و هبة فرج ونهال نجم الدين مآمير الجمرك تحت إشراف طاهر مكى ونميري عبد الرحمن مديرا الحركة المشرفين على صالة الوصول رقم 3 بمبني الركاب رقم 1 امر خالد محمود عبد العظيم مدير الإدارة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 53 لسنة 2023 ضد الركاب الأربعة في حضور هاني سيد وزيري مدير ادارة مكتب رئيس الإدارة المركزية وتم احالة الركاب للنيابة المختصة للاشتباه في التزوير.

الحالة الثالثة كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران فلاي ناس القادمة من جدة حيث تم ضبط راكب مصري حاول تهريب ١٥٠ عبوة دوائية غالية الثمن، تم الضبط بواسطة كل من إبراهيم مصطفي ومحمد حسن ومحمود رمضان عريضة مآمير الجمرك تحت اشراف نميري عبد الرحمن مدير الحركة.

والحالة الرابعة كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران ناس القادمة من الرياض حيث تم ضبط راكب مصري حاول تهريب كميه من الادوية غالية الثمن، تم الضبط بواسطة كل من ايمن علي وعبد الرحمن حسن و وليد حجاج مآمير الجمرك ومن ادارة الفحص بالأشعة كريم نادي وعبد الرحمن ناصر تحت اشراف شريف بركات مدير الحركة، وعمرو عبد المنعم مدير الجمرك.

والحالة الخامسة كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران النيل القادمة من الشارقة حيث تم ضبط راكب مصري حاول تهريب 17 تليفون محمول اسفل ملابسه التي يرتديها، تم الضبط بواسطة كل من أحمد عبد الله حسن مأمور اللجنة الجمركية و محمد عادل ومحمد طلعت و هشام ماهر مآمير الجمرك شارك في الضبط أبو بكر يوسف و اميرة أيمن تحت اشراف علاء شحاته مدير الحركة، امر محمد رمضان الدمرداش مدير الإدارة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 56 لسنة 2023 ضد الراكب.

والحالة السادسة كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران العربية القادمة من الشارقة حيث تم ضبط راكب مصري حاول تهريب 179 عبوة دوائية و 100 عبوة من مستلزمات الشيش الإلكترونية وعدد من الساعات الذكية والسماعات و "البلوتوث" داخل اكياس شيبسي مغلفة، تم الضبط بواسطة كل من محمد إبراهيم شاكر مأمور اللجنة الجمركية و ايمن علي و احمد سامي مأمورا الجمرك ومن ادارة الفحص بالأشعة هادي أشرف وأحمد حسين تحت اشراف النوبي شحتو مدير الحركة، أمر عبد الفتاح دويدار مدير الإدارة بتحرير محضر ضبط جمركي 57 لسنة 2023 ضد الراكب.

الحالة السابعة والأخيرة كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة خطوط طيران نسما القادمة من الكويت حيث تم ضبط راكب مصرى حاول تهريب 1725عبوة بهم عدسات لاصقة، تم الضبط بواسطة كل من سامح ابو زيد مأمور اللجنة الجمركية وشيماء الشحات مأمور الجمرك ومن إدارة الفحص بالأشعة أحمد قاسم ومحمد صابر رئيس القسم تحت اشراف علاء شحاته مدير الحركة، امر محمد الدمرداش مدير الإدارة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 58 لسنة 2023 ضد الراكب.

تم تحرير محاضر الضبط بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولى وبمتابعة الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك ودعم ومساندة الدكتور محمد معيط وزير المالية.