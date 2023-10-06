وتوقع عز في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، تراجعا ملموسا في أسعار السلع بالسوق المصرية وذلك مع بدء التطبيق لمبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع والتي سيعلن مجلس الوزراء عن تفاصيلها خلال الأسبوع المقبل، مؤكدا على أنها ستسهم في تعزيز استقرار الأسواق.

وتابع، أن المبادرة تتضمن خفض أسعار الفول والعدس والسكر والزيت والألبان والمكرونة والجبن بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 25% حسب نوع السلعة وحجم المكون الأجنبي بها.

وأوضح أن الحكومة قامت باتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة الإفراجات عن السلع ، وبالتالي السلع التي ارتفعت أسعارها بشكل غير مبرر سيعود سعرها إلى مستواه الطبيعي .

وقال أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إنه تم عقد عدة اجتماعات مع هيئات الموانئ وشركات الملاحة لإلغاء ما يسدد من أرضيات وغرامات تأخير.

من جانبه، قال الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية في تصريح له، إن أسعار بعض السلع بدأت في الانخفاض التدريجي في الأسواق، متوقعا أن تصل إلى معدلاتها الطبيعية خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث انخفضت أسعار بعض الخضروات والفواكه بنسب ليست بالقليلة، وكذلك انخفض سعر السكر بقيمه 600 جنيه للطن ومن المتوقع أن يواصل الانخفاض خلال الفترة المقبلة.

وخلال اجتماع عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الثلاثاء الماضي مع اتحاد الغرف التجارية ومحافظ البنك المركزي، والوزراء المعنيين، تم استعراض مختلف الجوانب الخاصة بمبادرة خفض الأسعار للسلع الأساسية، وتم التوافق على أن يتم الإعلان الأسبوع المقبل .