أسعار الذهب اليوم الجمعة 6 أكتوبر 2023 فى مصر

كتب ـ إسلام سعيد

ننشر سعر جرام الذهب في مصر، اليوم الجمعة، وسجل عيار 21 سعر 2160 جنيها للجرام، وذلك بالتزامن مع استمرار هبوط سعر الذهب في البورصة العالمية، للجلسة الثامنة على التوالي، وسط ارتفاع الدولار قبل أن تعاود الأسعار التعافي في البورصة العالمية.



أسعار الذهب في مصر اليوم: عيار 21 يسجل 2160 جنيها.

عيار 18 يسجل 1851 جنيها.

عيار 24 يسجل 2469 جنيها.

الجنيه الذهب 17280 جنيها.

يشهد الذهب تداولات ضعيفة منذ بداية جلسة، اليوم الجمعة، في ظل انتظار الأسواق لبيانات تقرير الوظائف الأمريكي الذي يصدر في وقت لاحق من جلسة اليوم، يأتي هذا بعد أن سجل الذهب 9 جلسات متتالية من الانخفاض دفعه لتسجيل أدنى مستوى منذ شهر مارس الماضي.

تتداول أسعار الذهب الفورية- وقت كتابة التقرير- عند المستوى 1820 دولار للأونصة وذلك بعد انخفاض يوم أمس بنسبة 0.1% بعد أن سيطر التذبذب على حركة الذهب خلال الجلستين الماضيتين ولكن الاغلاقات جاءت سلبية.

سجل الذهب يوم أمس أدنى مستوى جديد منذ 7 أشهر عند 1813 دولار للأونصة، ليسجل انخفاض منذ بداية الأسبوع وحتى الآن بنسبة 1.6% حيث فقد 28 دولار من قيمته، ويقبل الذهب على انهاء الأسبوع الثاني على التوالي من الخسائر بعد أن انخفض الأسبوع الماضي بنسبة 4% وهو أكبر معدل هبوط أسبوعي منذ عامين تقريباً.

أسعار الذهب انخفضت بنسبة 12.5% من أعلى مستوى تم تسجيله في شهر مايو الماضي فوق المستوى 2000 دولار للأونصة- وفق تحليل جولد بيليون- قبل أن تدفع التوقعات المتشددة للبنك الاحتياطي الفيدرالي عائدات السندات طويلة الأجل إلى أعلى مستوى لها في 16 سنة لتجبر الذهب على الهبوط الحاد

يوم أمس صدرت بيانات أعداد طلبات اعانات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية عن الأسبوع الماضي وأظهرت ارتفاع إلى 207 ألف طلب مقارنة مع القراءة السابقة عند 205 ألف، ولكن فشلت البيانات في تقديم دعم لأسعار الذهب التي تبقى تحت ضغط سبلي حتى صدور بيانات تقرير الوظائف اليوم.