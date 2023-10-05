54 قتيلا على الأقل فى هجوم مسيرات على حفل تخرج الكلية الحربية بحمص السورية

وكالات

أفاد التلفزيون الرسمى السورى، الخميس، بأن هجوما بمسيرات على كلية عسكرية بعد انتهاء حفل تخرج ضباط فى محافظة حمص تسبب فى سقوط عدد من القتلى العسكريين والمدنيين، ذكرت وكالة روسية أن عددهم 54 على الأقل.

وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع السورية إنه "إمعاناً فى نهجها الإجرامى واستمرارها فى سفك الدم السورى قامت التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة ظهر اليوم باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية فى حمص عبر مسيّرات تحمل ذخائر متفجرة وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة".

وأوضحت أن الهجوم أسفر عن مقتل عدد من المدنيين والعسكريين ووقوع عشرات الجرحى بينهم إصابات حرجة فى صفوف الأهالى المدعوين من نساء وأطفال، إضافة إلى عدد من طلاب الكلية المشاركين فى التخرج.

وفى حين لم تعط وزارة الدفاع السورية عددا محددا، ذكرت وكالة "تاس" الروسية أن عدد قتلى الهجوم الذى استهدف الكلية الحربية 54.

وأوضحت الدفاع السورية: "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعتبر هذا العمل الإرهابى الجبان عملاً إجرامياً غير مسبوق، وتؤكد أنها سترد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت، وتشدد على محاسبة المخططين والمنفذين لهذا العمل الإجرامى الذى سيدفعون ثمنه غالياً".

ولم يذكر البيان هوية الضباط الذين قتلوا فى الهجوم.

وكانت مصادر محلية قد قالت فى وقت سابق أن سيارات الإسعاف قامت بنقل المصابين من الكلية الحربية فى حمص إلى المشفى العسكرى بعد استهدافها بمسيرة أثناء مراسم تخريج الطلاب الضباط.

وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان إن معلومات أفادت بحضور وزير الدفاع على محمود عباس حفل التخرج، فيما لم يصدر أى تأكيد من مصدر رسمي.

وأكدت مصادر المرصد السورى لحقوق الإنسان، مقتل 7 وإصابة أكثر من 20 ضابط سورى بانفجار عنيف بمحيط الكلية الحربية بحمص، ناجم عن هجوم بطائرات مسيرة، خلال عرض تخريج الكلية الحربية، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل الجرحى إلى المشفى العسكري.