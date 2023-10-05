42 حزبًا سياسيًا يستنكرون بيان البرلمان الأوروبى: يتحدث بلسان أهل الشر

كتب:كامل كامل

النائب تيسير مطر أمين عام التحالف: بيان مغرض ويتحدث بلسان أهل الشر والجماعة الإرهابية

استنكر المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبًا سياسيًا بيان البرلمان الأوروبي بشأن انتخابات رئاسة الجمهورية، وأكد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن مصر دولة مستقلة وترفض أي تدخل في شئونها الداخلية، كما ترفض أي إملاءات خارجية.

وذكر النائب تيسير مطر أن البرلمان الأوروبي يتحدث للأسف بلسان أهل الشر وجماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها، وأن سجل البرلمان الأوروبي في التعامل مع مصر سجل مشبوه.

وأشار النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إلى أن مصر لا تنتظر دروس من أحد، وأن انتخابات رئاسة الجمهورية ستجرى تحت إشراف قضائى كامل، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة، متابعًا: "نقول لأعضاء البرلمان الأوروبي: كفاكم كذبا".