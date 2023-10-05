اليوم السابع
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300 وصلة مياه مجانية للأسر الأكثر احتياجا بقرى فاقوس بالشرقية

الخميس، 05 أكتوبر 2023 09:30 م
300 وصلة مياه مجانية للأسر الأكثر احتياجا بقرى فاقوس بالشرقية وصلات مياه
الشرقية - إيمان مهنى

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قال المهندس عامر كمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إنه وجه زيارات للقري الاكثر احتياجا، تهميدا لعمل وصلات مياه مجانية لمياه الشرب، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى.
 
وأوضح رئيس مجلس ادارة شركة مياة الشرب، أنه استعدادا لتنفيذ وصلات مياه لـ 300 أسرة بقرى مركز فاقوس بالتعاون مع المجتمع المدني، واستمرارا لجهود فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بعمل زيارات ميدانية وأبحاث حالات للأسر الأكثر احتياجا بقري المحافظة، فقد تم عمل الابحاث الميدانية للأسر الأكثر احتياجا بقري سواده وأبو شلبي والطويلة تمهيداً لتوصيل المياه لهم لتنفيذها ضمن تنفيذ وصلات المياه بعدة قرى بالمحافظة بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الأهلية.

الشرقية

وصلة مياة مجانية

فاقوس

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