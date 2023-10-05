اليوم السابع
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الخميس، 05 أكتوبر 2023 05:02 م
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وكيل وزارة الصحة توجه بتفادى السلبيات بالوحدة الصحية بسيدى سالم

الخميس، 05 أكتوبر 2023 04:31 م
وكيل وزارة الصحة توجه بتفادى السلبيات بالوحدة الصحية بسيدى سالم جانب من الجولة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تفقدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، الوحدات الصحية، لمتابعة العمل بها، وتقديم الخدمات الطبية للمرضى، بحضور حسن المصري، عضو المكتب الفني، والدكتور شريف الخولي، مدير عام إدارة الطب الوقائي، والدكتورة أماني القرش، مدير عام إدارة الأمراض المتوطنة، والفرق المعاونة.

ووجهت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ بتفادي السلبيات التي تمت ملاحظتها، وناقشت طرق تلافيها مستقبلا، وذلك لضمان عدم تكرارها ولضمان جودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة، مقدمة التهنئة للعاملين بالقطاع الصحي بمركز سيدي سالم، بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر المجيدة.

 


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