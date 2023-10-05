وذكرت الوكالة -في بيان وفقا لما أعلنته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الخميس- أن القمر الأول سيتم إطلاقه من مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي، وكجزء من مشروع دعم الأطفال المصابين بالسرطان ستكتب على السطح الخارجي لهذا القمر عبارات وأمنيات كتبها أطفال مصابون بهذا المرض.



يشار إلى أن روسيا تطور "Marathon-IoT" في إطار برنامج "Sphere" الفضائي، ومن المفترض أن تصنع أكثر من 250 قمرا من هذا النوع لترسلها إلى مدارات تبعد حوالي 750 كلم عن سطح الأرض.



كانت شركة "ريشيتنيوف" الروسية قد ذكرت سابقا أنها تعمل على تطوير 5 أقمار اختبارية و132 قمرا عاملا من أقمار Marathon-IoT، وذكر مدير الشركة أن أول قمر من هذه الأقمار سيتم اختباره العام الجاري وإرساله إلى قاعدة الإطلاق.