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وزير الصحة: الرئيس السيسى وجه بمد حملة "100 يوم صحة" 100 يوم إضافية

الخميس، 05 أكتوبر 2023 10:23 ص
وزير الصحة: الرئيس السيسى وجه بمد حملة "100 يوم صحة" 100 يوم إضافية مبادرة 100 يوم صحة - ارشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجه بمد حملة «100 يوم صحة» لمدة 100 يوم إضافية، لتقديم خدماتها لجميع المواطنين في كافة محافظات الجمهورية.
 
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خلال الـ100 يوم الماضية 36 مليونا و895 ألفا و432 خدمة، مشيرا إلى أن مواصلة العمل بالحملة يرجع إلى تأثيرها الإيجابي في إتاحة الخدمات على نطاق أوسع، بما يحقق أكبر استفادة للمواطنين.
 
الرئيس وجه بمد العمل بحملة «100 يوم صحة»
الرئيس وجه بمد العمل بحملة «100 يوم صحة»

 


الصحة

100 يوم صحة

المستشفيات

العيادات المتنقلة



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