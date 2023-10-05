وزير الصحة: الرئيس السيسى وجه بمد حملة "100 يوم صحة" 100 يوم إضافية

كتب وليد عبد السلام

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجه بمد حملة «100 يوم صحة» لمدة 100 يوم إضافية، لتقديم خدماتها لجميع المواطنين في كافة محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خلال الـ100 يوم الماضية 36 مليونا و895 ألفا و432 خدمة، مشيرا إلى أن مواصلة العمل بالحملة يرجع إلى تأثيرها الإيجابي في إتاحة الخدمات على نطاق أوسع، بما يحقق أكبر استفادة للمواطنين.