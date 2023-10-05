اليوم السابع
Ads
الخميس، 05 أكتوبر 2023 05:59 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة العمل تنتهى من ربط 130 مكتبا للتشغيل إلكترونيا.. تفاصيل

الخميس، 05 أكتوبر 2023 04:00 ص
وزارة العمل تنتهى من ربط 130 مكتبا للتشغيل إلكترونيا.. تفاصيل وزارة العمل
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتهت وزارة العمل من تطوير 130 مكتب تشغيل وربطهم إلكترونياً بالمديريات التابعة لها بالمحافظات، وبالوزارة، وذلك من إجمالي 300 مكتب تشغيل موزعة على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن خطة وزارة العمل لتطوير مكاتب التشغيل وتحديث أليات عملها داخل المحافظات، وتماشيا مع اتجاه الدولة للتحول الرقمى فى كافة الخدمات المُقدمة للمواطنين.
 
ولتسهيل عمليات تقديم الخدمات للمواطنين، أجرت وزارة العمل تأهيل وتدريب لمسئولي التشغيل بالوزارة والمديريات على آليات جديدة لتوفير فرص العمل، وتوجيه الشباب وإرشادهم للحصول على وظائف تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم، وأيضا إحكام الرقابة والإشراف على شركات التشغيل، حيث تم الترخيص لعدد 251 شركة لمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج، وتجديد ترخيص1231 شركة أخرى، وإلغاء ترخيص"112 " شركة إلحاق عمالة وذلك لمخالفتها أحكام القانون، ليصبح أجمالي عدد الشركات المرخصة 1482 شركة.
 
وتعمل الوزارة على تحويل نظم العمل في كافة مجالات الوزارة إلى نظم رقمية، وكافة خدماتها مثل: تسجيل بيانات المصريين العاملين بالخارج، التشغيل بالداخل، راغبي العمل، العمالة غير المنتظمة، تراخيص عمل الأجانب، شركات الحاق العمالة، التشغيل بالخارج،  التدريب المهني، التدريب الإداري، السلامة والصحة المهنية، رعاية القوى العاملة، العلاقات الخارجية.

وزارة العمل

مكاتب التشغيل

التحول الرقمى

شركات الحاق العمالة



الموضوعات المتعلقة

وزير العمل يشهد حلف "اليمين القانونية" لـ 39 مفتشاً جديداً

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 11:29 ص

وزارة العمل: ملتقى توظيف فى الإسكندرية يوفر 9900 فرصة عمل للشباب

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 10:35 ص

وزارة العمل: توفير وظائف لـ7 ملايين و267 ألفا و140 مواطنا خلال 10 سنوات

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 01:00 م

وزارة العمل تستعد لسوق العمل الرقمى بـ4 مشروعات لتقديم خدماتها إلكترونيا.. إطلاق أول قاعدة بيانات رقمية للعمالة غير المنتظمة تجريبيا فبراير المقبل.. والبوابة الجيومكانية تتيح حصرا لفرص العمل على مستوى الجمهورية

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 07:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة