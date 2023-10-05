اليوم السابع
Ads
الخميس، 05 أكتوبر 2023 10:32 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

هبوط 13 قطاعًا بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها "الاتصالات"

الخميس، 05 أكتوبر 2023 10:00 م
هبوط 13 قطاعًا بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها "الاتصالات" البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تراجع 13 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنبة 4.3%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 4%، يليه قطاع العقارات بنسبة 3.6%، وهبط قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 3%، وانخفض قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف، والتجارة والموزعون بنسبة 2.4%، 2.2%، على التوالي.
 
ونزلت قطاعات الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والرعاية الصحية والأدوية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.8%، 1.3%، 1.1%، على التوالي، وهبطت قطاعات مواد البناء، والمنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات التعليمية، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.5%، 0.4%، 0.4%، 0.1%، على الترتيب، فيما ارتفعت قطاعات السياحة والترفيه، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والبنوك بنسبة 7%، 3.1%، 0.4%، على التوالي.
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 19873.31 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-أول أسبوع في شهر أكتوبر- وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 3735.56 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 5546.54 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 2.26% ليغلق عند مستوى 23791.06 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوى 5378.89 نقطة.
 
وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 20.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.353 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.5%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 915 مليار جنيه إلى 894.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.2%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 260.8 مليار جنيه إلى 257.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.3%.

اخبار البورصة

البورصة المصرية

البورصة

بورصة

قطاعات البورصة

الاتصالات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة