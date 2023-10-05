نصائح هامة يوضحها استشارى للوقاية من حساسية الأنف مع تغير الفصول

كتبت مروة محمود الياس

حساسية الأنف من المشكلات المرضية التى يعانى أصحابها معاناة شديدة خاصة مع تغير الفصول، فتغير الطقس من وقت لآخر يعزز التحسس لدي هؤلاء، ومن أبرز أعراض الإصابة بها انسداد الانف، وتكون المخاط الأنفي وسيلانه،

وأوضح الدكتور أشرف عامر، استشارى الأنف والأذن والحنجرة بقصر العينى، أن الحساسية الأنفية يمكن مقاومتها وتقليل حدة الإصابة بها قدر الإمكان عند اتباع بعض النصائح، والابتعاد قدر الإمكان عن مثيراتها، فهذا التحسس يختلف من شخص إلي آخر ومن حالة إلي أخري، ووفقا لمتغيرات كثيرة.



ومن أبرز النصائح الفعالة لتجنب حساسية الأنف:

ابتعد عن المثيرات، كل شخص منا يعلم جيدا ما يمكن أن يثير التحسس لديه، كالغبار، أو وبر الحيوانات، أو تناول طعاما معينا، أو شرب مشروبات معينة، كلها أسباب التحسس يجب عليه تجنبها قدر الإمكان

اسأل طبيبك المعالج عن امكانيه تعاطي أدوية هيستامين لايقاف مهاجمه الحساسية لك

اهتم بتناول الطعام والشراب الصحي، ولا تلجأ للأطعمة التى قد تزيد التحسس لديك

في الأجواء غير المستقرة جويا حاول المكوث في المنزل لتجنب الغبار

فى فترات حبوب اللقاح وازدهارها حاول ارتداء كمامة إذا كنت تعاني من الحساسية فى هذه الفترة

اهتم بتنظيف أنفك دائما وبشكل معتدل بمحلول الملح الدافئ، فهذه العادة سبب في سلامه الأنف وتجنب حساسيتها

الاهتمام بالتواصل مع الطبيب فور الشعور بالحساسية الانفية، وذلك لإيقاف الدور من البداية

تناول المشروبات الصحية الدافئة فهى تنعش الأنف والتنفس وتذيب المخاط وتحسن الصحة بشكل عام

نظف بيتك ووسادتك ومكانك أولا بأول لعدم تكتل الغبار الذي قد يؤذي الأنف ويسبب تحسسها

اهتم بغسيل يديك دائما ولا تحك أنفك بشكل مبالغ فيه

اهتم بالنوم فى مكان نظيف وتهويته