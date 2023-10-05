نشرة الحوادث.. القبض على المتهم بقتل سائق وضبط 135 سلاحا ناريا

كتب إيهاب المهندس

شنت الأجهزة الأمنية خلال الساعات الماضية، حملات أمنية ضد الخارجين عن القانون، وتم ضبط المتهم بقتل سائق بأبو النمرس، وضبط 121 كيلو حشيش في حملات أمنية، وضبط 135 قطعة سلاح ناري بحملات أمنية.



قتل سائق نجحت أجهزة الأمن في إلقاء علي خفير متهم بقتل سائق بمصنع بلاستيك بمنطقة أبو النمرس، وتبين أن السائق ذهب لاحضار سيارة مالك المصنع من مكان الواقعة فقام المتهم بسب المجني عليه وقتله بسلاح ناري كان بحوزته.



حملة مكبرة وفي ضربة للخارجين علي القانون كثفت مكافحة المخدرات جهودها لملاحقة الخارجين عن القانون، ونجحت فى ضبط كمية من مخدر الحشيش وزنت (121,975 كيلو جرام) وكمية من مخدر البانجو وزنت (49,030 كيلو جرام)، وضبط كمية من مخدر الهيدرو وزنت (22,670كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (17,489 كيلو جرام) وكمية من مخدر الشابو وزنت (2,310 كيلو جرام).



قتل عاطل نجحت أجهزة الأمن في كشف لغز مقتل عاطل داخل شقته بدائرة قسم فيصل بالسويس، تبين ان وراء ارتكاب الواقعة فني بشركة لوجود خلافات بينه وبين المجمي عليه.