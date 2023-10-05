اليوم السابع
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الخميس، 05 أكتوبر 2023 03:30 م
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نائب محافظ البحيرة توجه بمراجعة تراخيص المعديات النهرية حفاظا على أرواح المواطنين

الخميس، 05 أكتوبر 2023 02:45 م
نائب محافظ البحيرة توجه بمراجعة تراخيص المعديات النهرية حفاظا على أرواح المواطنين الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على المتابعة المستمرة ومراجعة جميع المعديات النهرية العاملة بنطاق المحافظة، والتأكد من سريان تراخيصها، وتوافر كافة الاشتراطات الفنية ومقومات السلامة للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين.
 
وفى هذا الشأن، قامت الوحدات المحلية بمركزى كوم حمادة ورشيد بمتابعة أعمال المعديات والمراسي بنطاقها والتأكد من الالتزام بالتعريفة والحمولة وسريان التراخيص ووسائل الأمان.
 
وشددت نائب محافظ البحيرة على التزام أصحاب المعديات بكافة الاشتراطات الفنية ومقومات السلامة وتحميل الأعداد المقررة، وكذا توعية المواطنين بضرورة اتباع قواعد السلامة على متن المعديات حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

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