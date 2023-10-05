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نائب رئيس اتحاد العمال: نرفض وصاية البرلمان الأوروبى على المصريين

الخميس، 05 أكتوبر 2023 10:39 م
نائب رئيس اتحاد العمال: نرفض وصاية البرلمان الأوروبى على المصريين مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد عمال مصر
كتبت آية دعبس

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أعرب مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد عمال مصر عن رفضه لادعاءات البرلمان الأوروبى، والتى تطالب على غير الحقيقية بنزاهة الانتخابات الرئاسية، والإفراج عن أحد المسجونين بحكم قضائى، معتبرا أن هذه المطالب تدخل سافر فى الشأن المصرى ومحاولة لفرض الوصاية من جديد.
 
وشدد البدوى، فى بيان، على ان الأكاذيب التى يسعى هذا البرلمان لترويجها ضد مصر منذ فترة ليست بالقليلة الهدف منها تشويه سمعت مصر لصالح جماعات اياديها ملوثة بدماء المصريين وتريد إعادتها للمشهد السياسى من جديد.
 
وأضاف البدوى يعرفون جيدا بأن من يشرف على الانتخابات الرئاسية لجنة قضائية مستقلة مشهود لها بالكفاءة والنزاهة، ولا مجال لوجود لمثل هذه الادعاءات
وفى النهاية دعا البدوى جميع المصريين إلى ممارسة حقهم الدستورى والخروج للتصويت يوم الانتخابات حتى يعرف المجتمع الدولى ان المصريين قادرين على انتخاب من يحافظ على الدولة المصرية ويساهم فى تنميتها ويرفضون وصايتهم.
 
 
 

اتحاد العمال

مجدى

البرلمان الاوروبى

الانتخابات الرئاسية



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