مياه الأمطار تغرق حى الزهور بمطروح بعد تسرب السيل من وادى وتويويع.. صور

مطروح – حسن مشالي

أغرقت مياه الأمطار الغزيرة التي تساقطت خلال فترة المساء، منطقة حي الزهور السكنية، بالكيلو 4 شرقي مدينة مرسى مطروح، وغمرت المياه الشوارع لمستويات تجاوزت 50 سنتمتر، ودخلت المياه المنازل، كما تعطلت العديد من السيارات بعد دخول المياه فيها وعدم قدرتها على التحرك، وذلك بعد تسرب المياه من مجرى السيل في وادي تويويع القريب من المنطقة.

وتعمل أجهزة المحافظة، على رفع وتصريف تجمعات المياه، من المناطق السكنية المتضررة، ومن على الطرق السريعة، بالتعاون بين مجلس مدينة مرسى مطروح والدفاع المدني وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والهلال الأحمر والأهالي، ولم تسفر الأمطار الغزيرة والسيول في إصابات أو حالاة وفاة بين المواطنين، في حين سجلت عدة بلاغات عن حدوث أضرار مادية، خاصة في المنازل التي تقع في مناطق منخفضة وقريبة من الوديان ومخرات السيول وغمرتها المياه.

تشهد محافظة مطروح ومناطق الساحل الشمالي، اليوم الخميس، أجواء غائمة وسقوط متقطع للأمطار الخفيفة، بعد تراجع غزارتها خلال فترة المساء، التي تسببت في حدوث تجمعات كبيرة للمياه في بعض المناطق وتحولت لسيول في مناطق الوديان ومخرات السيول، على أطراف المدينة، في الوقت الذي لم تتأثر فيه مناطق وسط وشرق المدينة بشكل كبير.

وأعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، حالة الاستنفار واستمرار رفع حالة الطوارئ، في جميع القطاعات، للتعامل مع آثار الأمطار، ووجه بزيادة تدعيم السدود والسواتر الترابية في مناطق مجاري السيول، لمنع تسرب المياه منها في اتجاه المناطق السكنية، مع العمل على مساعدة أهالي المناطق المتضررة وتصريف المياه ورفعها في أسرع وقت.

وكانت عدة مناطق في محافظة مطروح، قد شهدت خلال فترة المساء، سقوطاً للأمطار الرعدية الغزيرة والمتوسطة، مصحوبة بأصوات الرعد وأضواء البرق، أسفرت عن تجمع كميات كبيرة من المياه بالمناطق المنخفضة، وتدفقت كميات كبيرة على الوديان وتجمعت لتشكل سيولاً في بعض المناطق، خاصة على أطراف مدينة مرسى مطروح الغربية.

وتشهد بعض مناطق غرب وجنوب مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة، تجمعات لمياه اللأمطار والسيول التي قطعت بعض الطرق في طريقها لتصب في البحر، ومن بين هذه المناطق وادي الرمل والخروبة ومنطقة القصر ومنطقة الكيلو 4، وهرع الأهالي وأجهزة المحافظة، لمساعدة الأشخاص التي حاصرتهم السيول وتجمعات الأمطار، في الوقت الذي شهدت فيه مناطق أخرى سقوطاً للأمطار الخفيفة.

على جانب تلقت غرف عمليات المحافظة، عدة بلاغات عن وجود تجمعات لمياه الأمطار، تعيق حركة المواطنين في عدد من المناطق، ووجود مناطق تحتاج لتصريف المياه لمنع تضرر المساكن أو الطرق، بسبب تساقط الأمطار الغزيرة، وتم الدفع بمعدات مجلس المدينة وشركة مياه الشرب والدفاع المدني للتعامل مع البلاغات.

يذكر أن أهالي مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار الغزيرة، لملئ الآبار وخزانات تجميع مياه الأمطار، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح.

وكانت محافظة مطروح، قد أعلنت عن رفع حالة الاستعداد في جميع القطاعات، استعداداً لموسم سقوط الأمطار الشتوية، ومراجعة وتطهير مخرات السيول وشنايش وبالوعات شبكة صرف مياه الأمطار بشوارع مدينة مرسى مطروح، وتشكيل غرف عمليات بمجالس المدن والقطاعات المعنية وربطها بغرفة عمليات المحافظة وإدارة الأزمات، لسرعة التصرف ومواجهة آثار الأمطار وإزالة تجمعات المياه من المناطق المختلفة أولا بأول، بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجالس المدن.



ارتفاع منسوب مياه الامطار بشوارع مطروح



تسرب مياه الوديان لمنطقة حي الزهور



تعطل السيارات بسبب غرق الشوارع



سيول الوديان تتسرب لمنطقة الكيلو 4 بمطروح



شوارع بعض مناطق مطروح تغرق في مياه الامطار



منطقة حي الزهور بمطروح تحاصرها مياه الامطار



مياه الامطار تغرق حي الزهور بمطروح



