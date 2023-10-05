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مضاعفة إنشاء أبراج المحمول باستثمارات 110 مليارات جنيه

الخميس، 05 أكتوبر 2023 07:00 ص
مضاعفة إنشاء أبراج المحمول باستثمارات 110 مليارات جنيه وزارة الاتصالات
كتبت هبة السيد

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تعمل الدولة على تطوير سوق الاتصالات المصرية من خلال تبني رؤية تهدف إلى تحقيق الجودة العالية والحفاظ عليها، لتحسين خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين.
 
وفي هذا الإطار، كشفت بيانات حكومية عن مضاعفة إنشاء أبراج المحمول 5 أضعاف باستثمارات 110 مليار جنيه. 
 
كما كشفت البيانات عن وصول حجم الهواتف المستخدمة في السوق إلى 100 مليون هاتف محمول، ونحو 81 مليون مواطن متصل بالانترنت. 
 
 وتم زيادة أبراج المحمول من 6976 برج في 2014 إلى 34641 برج محمول في 2023.
 
وتعمل الدولة على تسريع إصدار تراخيص بناء الأبراج لشركات المحمول، لتحسين خدمات الهاتف المحمول المقدمة للمواطنين.
 
 

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