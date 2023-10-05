اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصرع 14 شخصا وفقدان 102 آخرين عقب فيضان بحيرة جليدية فى الهند

الخميس، 05 أكتوبر 2023 09:38 ص
مصرع 14 شخصا وفقدان 102 آخرين عقب فيضان بحيرة جليدية فى الهند فيضان الهند
وكالات الأنباء

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قال مسؤولون إن ما لا يقل عن 14 شخصا لقوا حتفهم ولا يزال 102، بينهم 22 من أفراد الجيش، فى عداد المفقودين فى شمال شرق الهند، اليوم الخميس، بعد أن تسبب هطول أمطار غزيرة فى ارتفاع منسوب المياه فى بحيرة جليدية مما أدى إلى حدوث فيضانات فى واد جبلى.

ولفتت السلطات إلى أن الكارثة، التي تسببت في أضرار لنحو 22 ألف شخص، هي الأحدث في سلسلة من الكوارث المناخية التي أسفرت عن سقوط ضحايا في جبال جنوب آسيا ويرجع السبب فيها إلى تغير المناخ، حسبما نقلت "قناة الحرة".

وقال متحدث عسكرى عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) "تجرى عمليات البحث وسط استمرار هطول الأمطار وتدفق المياه بسرعة في نهر تيستا فضلا عن انجراف طرق وجسور في العديد من المناطق".

والأربعاء، تسببت عاصفة في سقوط كميات هائلة من الأمطار خلال فترة وجيزة على بحيرة لوناك الجليدية، مما أدى إلى فيضانات مفاجئة في وادي تيستا الواقع على بعد حوالي 150 كيلومترا شمال جانجتوك عاصمة ولاية سيكيم قرب الحدود مع الصين.

وقالت الوكالة المعنية بإدارة الكوارث في الولاية إن 26 شخصا أصيبوا فيما فقد 102 حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس. كما جرفت المياه 11 جسرا.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حدوث انهيارات أرضية وتعطيل الرحلات الجوية مع توقع سقوط المزيد من الأمطار خلال اليومين المقبلين في مناطق من ولاية سيكيم والولايات المجاورة.

 


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