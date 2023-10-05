اليوم السابع
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مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين فى حادث تصادم 3 سيارات بصحراوى الصف

الخميس، 05 أكتوبر 2023 09:31 ص
مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين فى حادث تصادم 3 سيارات بصحراوى الصف اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى شخصان مصرعهما وأصيب 8 آخرين إثر حادث تصادم 3 سيارات أعلى الطريق الصحراوى بمنطقة الصف، وتم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.
 
كانت تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى الطريق الصحراوى بالصف، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن وفاة شخصين ونقلو إلى المشرحة فيما نتج عن الحادث إصابة 8 آخرين وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.
 
 
 
 

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