مصرع سيدة صدمتها سيارة بمنطقة الصف فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

فقدت سيدة حياتها، عقب اصطدام سيارة بها بمنطقة الصف في الجيزة، وتم نقلها إلى ثلاجة المستشفى المركزي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائد السيارة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بمنطقة الصف، بإجراء التحريات تبين أن سيارة اصطدمت بسيدة مما أسفر عن مصرعها، متأثرة بالإصابات التي لحقت بها، وتم نقلها إلى ثلاجة مستشفى الصف المركزي.

حدد رجال المباحث هوية السيدة، وتم إخطار أفراد أسرتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.