اليوم السابع
Ads
الخميس، 05 أكتوبر 2023 12:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

مصرع سيدة صدمتها سيارة بمنطقة الصف فى الجيزة

الخميس، 05 أكتوبر 2023 10:51 ص
مصرع سيدة صدمتها سيارة بمنطقة الصف فى الجيزة حادث- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فقدت سيدة حياتها، عقب اصطدام سيارة بها بمنطقة الصف في الجيزة، وتم نقلها إلى ثلاجة المستشفى المركزي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائد السيارة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بمنطقة الصف، بإجراء التحريات تبين أن سيارة اصطدمت بسيدة مما أسفر عن مصرعها، متأثرة بالإصابات التي لحقت بها، وتم نقلها إلى ثلاجة مستشفى الصف المركزي. 
 
حدد رجال المباحث هوية السيدة، وتم إخطار أفراد أسرتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 

مصرع سيدة

الصف

حادث تصادم

امن الجيزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة