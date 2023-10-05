مشروعات محطة مياه إسنا السطحية والترعة والغريرة النقالى بالأقصر فى 11 معلومة

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، العمل على قدم وساق فى سلسلة من المشروعات القومية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبإشراف شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء محطات وروافع مياه الشرب لمشروعات المرحلة الأولى حياة كريمة بمركز إسنا.

ويرصد "اليوم السابع" أبرز تلك المشروعات القومية بمجال المياه لخدمة أهالى قرى الأقصر:-

1. تم إنهاء العمل فى محطة مياه إسنا السطحية

2. تبلغ الطاقة التصميمية لمحطة مياه إسنا السطحية 21600 متر مكعب /يوم

3. تخدم محطة مياه إسنا السطحية ما يقرب من 35 ألف نسمة

4. محطة مياه إسنا السطحية تخدم سكان قرى ( النمسا -القرايا- توماس 1- توماس 2 - الواسطى)

5. تم الإنتهاء من العمل فى محطة الغريرة النقالى

6. تبلغ طاقة محطة الغريرة النقالى 1800 متر مكعب يوم

7. تخدم محطة الغريرة النقالى نحو 15 ألف نسمة من قرى (الغريرة- نجع سطيح)

8. تم العمل في محطة الترعة النقالى في مدينة إسنا

9. تبلغ طاقة محطة الترعة النقالى 1800 متر مكعب /يوم

10. تخدم محطة الترعة النقالى أكثر من 33 ألف نسمة

11. تخدم محطة الترعة النقالى قرى ( ترعة ناصر -جزيرةراجح - كومير - حواجر العضايمة)



مشروعات محطة الترعة والغريرة النقالى بالأقصر