مركز اللغات والترجمة بجامعة القاهرة يحتفل باليوم العالمي للترجمة

كتب محمد صبحى

احتفل مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية باليوم العالمي للترجمة، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبحضور الدكتورة منار عبد المعز، مدير المركز، وشارك في المحاضرات عدد من الأساتذة والمترجمين المرموقين في مجال الترجمة في اللغة الإنجليزية والصينية والألمانية والإيطالية والإسبانية. وتميزت الندوة كذلك بتنوع مجالات الترجمة في مداخلات المتحدثين: الترجمة الأدبية والفورية والتتابعية وترجمة الشاشة والترجمة الآلية.

وأشارت الدكتورة منار عبد المعز مدير المركز في كلمتها الافتتاحية أنه في إطار مبادرة "تعلَم، تواصَل" التي يطلقها المركز هذا العام تأتي هذه الندوة تحت عنوان "ترجم، تواصل" مؤكدةً على أهمية تطوير مهارات الترجمة والتفاعل الثقافي لدى الشباب، فالترجمة تعد جسراً أساسياً للتلاقي الفكري والوجداني بين الثقافات والشعوب، كما أنها تساعد على تحقيق التفاهم والتعاون الدولي.

بدأت الندوة بمداخلة تحت عنوان "مبادئ وشروط الترجمة من الصينية إلى العربية" بحديث الدكتور الدكتور عبد العزيز حمدي، أستاذ الأدب الصيني بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهروشيخ مترجمي اللغة الصينية إلى العربية تحدث فيها عن تاريخ الترجمة في العالم وفي الصين. وعن "واقع الترجمة من الألمانية ومشروعات الدعم المتاحة" تحدثت الدكتورة علا عادل عبد الجواد أستاذ الأدب والترجمة الألمانية بكلية الألسن جامعة عين شمس ونائب رئيس جامعة الملك سلمان الدولية لشؤون العلاقات الدولية.

وفي اللغة الإنجليزية عرض - في كلمة مسجله له للندوة - الدكتور مصطفى رياض أستاذ المسرح ودراسات الترجمة بقسم اللغة الإنجليزية وآدابها، كلية الآداب، جامعة عين شمس والمترجم المعروف "آخر اسهامات محمد عناني النظرية والتطبيقية في دراسات الترجمة: ترجمة الأسلوب"، كما قدم الدكتور محمد صلاح الدين المترجم الرسمي لمركز اللغات والترجمة التخصصية مداخلته عن "الترجمة الآلية: الإمكانات والتحديات".

وفي مجال الترجمة الفورية قدم المترجم الفوري المعروف الدكتور أحمد سليمان (أستاذ مساعد الأدب الإيطالي في كلية الألسن جامعة عين شمس ورئيس قسم اللغة الإيطالية بجامعة الفيوم) مداخلة بعنوان "الترجمة الفورية: مهارات وصعوبات". أما عن "الترجمة التتابعية ومهاراتها" فقد عرض لها الدكتور علي عبد اللطيف أستاذ مساعد اللغويات والترجمة بكلية الألسن جامعة المنيا والمترجم الفوري والتتابعي المعروف في مجال اللغة الإسبانية.

وفيما يخص ترجمة الشاشة، حظيت الندوة بمداخلتين لأستاذتين في اللغة الفرنسية واللغة الإسبانية: فقد قدمت الدكتورة هالة منصور عيسوي المدرس بقسم اللغة الفرنسية وآدابها بكلية الآداب جامعة القاهرة مداخلة عن "إشكاليات ترجمة الشاشة إلى الفرنسية. مسلسل موضوع عائلي نموذجا"، كما تحدث الدكتورة رحاب وهدان المدرس بقسم اللغة الإسبانية في كلية اللغات والترجمة بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية عن "التنوع اللغوي في ترجمة الشاشة من العربية إلى الإسبانية: بين الإمكانية والاستحالة".

وكانت جميع المداخلات باللغة العربية لإتاحة المضمون لأكبر عدد ممكن من المهتمين بالترجمة ومجالاتها المتعددة.

ومن أهم التوصيات النهائية للندوة وفي إطار مبادرة "تعلم، تواصل" أن يتبني مركز اللغات الأجنبية والترجمة التخصصية بجامعة القاهرة إقامة سلسلة من الندوات على مدار العام في الترجمة تتناول كل ندوة مجالا من مجالاتها التخصصية يحاضر فيه نخبة من مترجمي هذا المجال في اللغات المختلفة.